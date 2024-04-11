أحمد العوضي: كنتم مع عرب السويركي و30 يومًا من دعم أغلى الناس على قلبى

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد العوضي، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية والطيبة حول مسلسله "حق عرب" الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2024، مقدما الشكر للجماهير التي دعمته على مدار 30 حلقة من حلقات المسلسل ومهنئهم بحلول عيد الفطر المبارك.

وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "كنتم مع عرب السويركي و30 يوم من دعم إخواتي أغلى الناس على قلبي، كل سنة وكل حبايبكم بخير وعيد سعيد علي كل اخواتي وألف ألف شكر ليكم".

نجاح كبير حققه مسلسل حق عرب بدراما رمضان 2024، بعدما تصدر المركز الأول على مستوى المشاهدات بمنصة watch it، كما استطاع تحقيق جماهيرية كبيرة في الشارع، وهو ما جعل الفنان أحمد العوضى يتخطى حواجز عديدة من خلال هذا العمل، خاصة أنها أولى بطولاته المنفردة على صعيد الدراما التلفزيونية، مثلما يظهر بالسطور التالية.

دومأً ما تعد البطولة المطلقة حلماً لأى فنان إلا أنها دائماً ما تكون أشبه بفخ أيضاً خاصة أن هناك الكثيرين من الفنانين ممن حققوا نجاحاً كبيراً ولكن فشلوا في حمل مسلسل على عاتقهم بدور البطولة، وهو ما يجعل البطولة مثلما هي حلماً لأى فنان إلا أنها أيضاً تضعه أمام رهان كبير حالة فشله فيه يكون وقوعه أكبر، وهو ما تمكن العوضى من تخطيه في موسم دراما رمضان 2024 رغم صعوبة الموسم الذى يمتلأ بأعمال ضخمة للغاية، إلا أنه استطاع تحقيق نجاحاً كبيراً مضيفاً لجماهيريته الذى تفاعلت معه مع أدواره السابقة جمهوراً أكبر.

أحمد العوضى وخلال مسلسل حق عرب استطاع العمل على نفسه بصورة أكبر، ليضيف لدولاب شخصياته الشهيرة شخصية جديدة ولكن تلك المرة في ثوب البطل عبر دور عرب السويركى سواء باللزمات أو الشكل البدني المصاحب للشخصية بعدما فقد جزء كبير من وزنه ليلائم الدور الذى يتعرض لأزمات عديدة في حياته لم يكن يتماشى معه صورته المعروفة، وهو ما ساعده ببناء الشخصية خاصة في مشاهد إدمانه والمنحنيات الذى واجهها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يمنى طولان، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



أحمد العوضى