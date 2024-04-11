شكرا لقرائتكم خبر عن الزوجة القاتلة.. تفاصيل شخصية صبا مبارك فى لحظة غضب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عبد العزيز النجار، مخرج مسلسل "لحظة غضب" عن تفاصيل شخصية صبا مبارك فى دور "يمنى"، قائلا: "التشويق اللى حدث فى المسلسل موجود، ولكن أحلى حاجة فيه وجود خط كوميدى، ويمنى زيها زى أى ست بيت عايشة حياتها عادى لكن من الضغط الذى تعيشه وجدت نفسها فى موقف غريب، ودى اللحظة اللى بدأ منها المسلسل، وطول الوقت بنفكر فى الحتة ما بين التشويق والكوميديا، وكانت أكتر حاجة ممتعة".

وأضاف عبد العزيز النجار: أكتر حاجة ممتعة وصعبة، أن تصدق أن الناس دى موجودة وحاسس ومتوتر، وتجد جثة الزوج اللى قتلته يمنى فى المطبخ والعيلة كلها كانت بتصقف لعيد الميلاد، وفى نفس الوقت تضحك.. متابعًا: صبا مبارك كانت متوترة فى آخر تصوير للحلقة، ولما وقفنا التصوير كانت فى نفس الحالة مش عارفة تخرج من الحالة اللى هى فيها.

مسلسل لحظة غضب ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.