آية سماحة: تحمست لفيلم "عالماشي" بمجرد قراءة السيناريو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "عالماشي" في سينما أركان بلازا، بحضور فريق العمل وعدد من المشاهير.

وقالت الفنانة آية سماحة، في تصريحات إعلامية على هامش العرض الخاص للفيلم الذي أقيم أمس، إنها متحمسة للغاية، مؤكدة أن الفيلم كوميدي وممتع.

وتابعت "بمجرد أن قرأت السيناريو أعجبت به بشدة ووافقت على الفيلم، والكواليس كانت لذيذة وكوميدية، فكل فريق العمل متعاون جدا".

وكشفت عن دورها في الفيلم إذ تجسد شخصية مدربة في صالة ألعاب رياضية- جيم تجمعها قصة حب بـ علي ربيع.

عالماشي من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.