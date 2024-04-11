شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجوكر وهارلى كوين في Joker: Folie à Deux .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور ما يقرب من خمس سنوات على إصدار فيلم Joker، سيصدر قريبًا الجزء الثاني المرتقب منه، الذى سيطرح تحت اسم Joker: Folie à Deux، وطرحت شركة Warner Bros أول فيديو ترويجى للعمل الذى سيطرح في 4 أكتوبر المقبل.

حيث سيستأنف النجم العالمى خواكين فينيكس تصويره الفريد والمعقد لشرير DC الشهير، وهو الأداء الذي أكسبه جائزة الأوسكار لأفضل ممثل في الفيلم.

ومع ذلك، في الفيلم الثاني، لم تعد شخصية آرثر فليك/الجوكر وحيدة، حيث يتعاون مع صديقته وحبيبته هارلي كوين، التي تلعب دورها ليدي جاجا.



يشير المقطع الدعائي إلى أن المخرج والكاتب المشارك تود فيليبس انحرف قليلاً عن قصة هارلي كوين الأصلية، والتي تعمل فيها كطبيبة نفسية في Arkham Asylum بمدينة جوثام، حيث نترك جوكر في نهاية الفيلم الأول.



في فيلم Folie à Deux، يبدو أن هارلي كوين هي نفسها مريضة في مصحة نفسية، حيث أصبحت قريبة من شخصية فينيكس، ويركز الفيديو على جاج في زي Harley Quinn الشهير، مع زي مستوحى من المهرج ومكياج السيرك الداكن.