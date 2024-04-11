الذوق الرفيع عنوانها.. إليكم مجموعة حقائب يد هيفا وهبي

ميرنا وليد - بيروت - من المعروف عن الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، ذوقها الرفيع في اختيار وتنسيق إطلالاتها، فهي أيقونة من أيقونات الموضة في العالم، وتستوحي من إطلالاتها الكثير من الشابات والسيدات.

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وعادة ما يلاحظ تميزها في إختيار حقائب اليد التي تضفي تألقاً واضحاً على لوكاتها، ومن بينها حقيبة يد Hermes Kelly bag 28 in burgundy crocodile Dark red، وسعرها لا يقل عن 15135 دولار أميركي.

كذلك إطلالتها بحقيبة يد ذهبية من "Dior" بطراز "Lady Dior"، يصل سعرها إلى 4341 يورو.

كما ظهرت هيفا مع حقيبة باللون الذهبي وكروية الشكل، ليتبين أنها من علامة فالنتينو التجارية، ويصل سعرها إلى 2,775 يورو.

حقيبة يد برتقالية صغيرة، من دار أزياء Hermès، بطراز Kelly Sellier، يصل سعرها إلى 41 ألف دولار أميركي.

وكانت قد تخطت هيفا وهبي الـ 24 مليون مشاهدة، بـ فيديو كليب أغنيتها "وصلتلها"، الذي طرحته عبر قناتها الخاصة، وهو من إخراج إيلي فهد.

أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.