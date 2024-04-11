شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان النجم الشعبي جامع الأسرة المصرية في أغلب أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجم مصطفى شعبان نجح فى تقديم حدوتة مسلية تعبر عن الشارع والحارة المصرية فى مسلسل المعلم الذى جمع حوله أفراد الأسرة المصرية، بأداء من بوابة السهل الممتنع لشخصية المعلم فى سوق السمك الذى يواجه تحديات شديدة منها صراعه مع كبار تجار السوق، ووسط هذا الصراع نلمح جانبا طريفا فى شخصيته وحسا كوميديا مميزا، نال عنه إشادة كبيرة.

وصل أداء مصطفى شعبان لشخصية المعلم إلى قلب الجمهور، كما اعتاد دوما فى أعماله ذات الطابع الشعبى، إذ يتميز بشدة فى هذه المنطقة الدرامية، ونجح فى التعبير عن التصاعد الدرامى للشخصية، ممسكا بتفاصيلها العميقة.

مصطفي شعبان نجم يمتلك حاليا كل مفاتيح النجومية، وفي كل أعماله تجده يدعم عمله بدعائم قوية تثبت أركانه من خلال اختيار حدوتة لأن أصل الدراما هي الحدوتة هي القصة المسلسلة، كما أنه يدعم عمله بنجوم كبار يأنس بطاقتهم الإبداعية، ووجوه شابة يقدمها ويمنحها الفرصة مثلما منحه الفرص من قبل كبار النجوم ، كما أنه وفق في اختياره لمخرج واعد منحه فرصة التألق معه في مسلسل رمضاني وهو المخرج مرقس عادل الذي أبدع في المسلسل، وقدم لنا صورة جميلة ومعبرة عن عالم سوق السمك ومفرداته، وأحدث في العمل إيقاعا سريعا بحركة ممثلين وحركة كاميرا ومونتاج وغيرها من أدوات المخرج في خلق عمل متكامل أبرز من خلاله النسق الجمالي للمنتج في نطاق جوهر رسالة العمل .