شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تبدأ عروض العيد المسرحية على كل مسارح الدولة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك العروض المسرحية المختارة من قبل البيت الفني للمسرح، وهي 9 عروض مسرحية منها عرض "رصاصة في القلب"، إعداد وإخراج مروان عزب، في التاسعة مساءً، على المسرح القومي بالعتبة، وتقدم فرقة "المسرح الكوميدي"، عرض "يوم عاصم جدًا"، إخراج عمرو حسان، في التاسعة مساءً، على مسرح السلام، بشارع قصر العيني.

وعلى "مسرح الغد"، تعرض مسرحية "النقطة العميا"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد، في الثامنة مساءً، على مسرح الغد بالعجوزة، وتُقدم فرقة "مسرح الشباب"، عرض "قبل الخروج"، إخراج هاني السيد، على مسرح "أوبرا ملك"، في الثامنة مساءً، كما تعرض فرقة "مسرح القاهرة للعرائس"، عرض "الليلة الكبيرة"، إخراج الراحل صلاح السقا، في السابعة مساءً، على مسرح "القاهرة للعرائس"، بالعتبة، وتُقدم فرقة "المسرح القومي" عرض "نور في عالم البحور"، إخراج شادي الدالي، وذلك في السابعة مساءً على مسرح "متروبول"، بالعتبة، وعلى قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة يقدم عرض "فريدة"، تمثيل عايدة فهمي، كتابة وإخراج أكرم مصطفى، وذلك في الثامنة مساءً من ثان أيام العيد.

كما تشهد مدينة الإسكندرية افتتاح فرقة "مسرح الإسكندرية" عرضها الجديد "حازم حاسم جدًا"، إخراج محمد مرسي، في الثامنة مساءً، على مسرح "ليسيه الحرية".