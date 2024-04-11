صناع أفلام العيد: المنافسة فى مصلحة الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - «شقو» و«عالماشى» و«أسود ملون» و«فاصل من اللحظات السعيدة»

على ربيع: الفيلم الكوميديا فيه نابعة من الشارع ويتفهمها الجميع

هشام ماجد: نناقش تفاصيل الحياة الزوجية ومشكلاتها

المخرج كريم العدل: بذلنا مجهوداً كبيراً من أجل إسعاد الجمهور

تشارك 4 أفلام مصرية فى موسم عيد الفطر 2024، وهى «عالماشى» بطولة على ربيع، و«فاصل من اللحظات اللذيذة» للثنائى هشام ماجد وهنا الزاهد، وفيلم الأكشن «شقو» لعمرو يوسف ومحمد ممدوح، وأخيراً فيلم «أسود ملون»، وهو الموسم الأقل فى عدد الأعمال المشاركة، ورغم ذلك اليوم الأول حقق إيرادات قوية، ما يؤكد تعطش الجمهور للسينما.

وينافس على ربيع بفيلم «عالماشى»، ويشاركه البطولة كريم عفيفى، وآية سماحة، وصلاح عبدالله، تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامى وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

وتدور الأحداث فى إطار كوميدى، حول «هادى هادى عبدالهادى»، الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر 30 عاماً، ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يشخص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم.

وقال الفنان على ربيع، إن فيلم «عالماشى»، استغرق تصويره نحو عام كامل، أما التصوير فامتد لأكثر من 10 أسابيع، بسبب تصويره فى أماكن عديدة داخل مصر، وأضاف ربيع أن الكوميديا فى الفيلم بعيدة عن الاسكتشات والاستخفاف، ونابعة من المواقف الشخصية التى تتعرض لها الشخصية، ونقدم الإفيه فى مكانه، وحسب الحالة التى نعيشها، دون أى ابتذال لأننى دائماً حريص على جذب واستقطاب كل الجماهير من جميع الفئات المجتمعية والأعمار، والكوميديا فيه نابعة من الشارع يتفهمها الجميع بأسلوب الشباب العصرى، دائماً أبحث عن الضحك من الحياة اليومية لكل من حولى، ولن تجد لفظاً خارجاً فى كل تجاربى.

وشارك الثنائى هشام ماجد وهنا الزاهد، فى الموسم بفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة»، ويشاركهما البطولة بيومى فؤاد، ومحمد ثروت وطه دسوقى، وهو تأليف شريف نجيب، وﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندى.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس معمارى يعيش حياة تعيسة مع زوجته، إلى أن يحدث شىء يغير مسار حياتهما بالكامل فتصبح سعيدة.

قال الفنان هشام ماجد، إن الفيلم يناقش تفاصيل الحياة الزوجية ومشكلاتها فى إطار كوميدى، وأضاف أنه يجسد شخصية مهندس معمارى متزوج من الفنانة هنا الزاهد، ويعيشان حياة أسرية يتخللها العديد من المشاكل والأزمات، وإذ فجأة تتحول حياتهما إلى حياة سعيدة بعد مرورهما ببعض الأحداث غير المتوقعة.

وأكد، هشام أن الناس ربطت بين فيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» و«باربى» بسبب فستان هنا الزاهد الذى ظهرت به فى برومو الفيلم ويشبه إلى حد كبير فستان باربى، وتابع هشام فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة استغرق عاماً كاملاً فى التصوير، وتمت كتابة السيناريو الخاص به منذ عامين ونصف العام قبل باربى بفترة طويلة.

وبعد فترة طويلة من التأجيل، عرض فيلم «شقو» فى دور العرض، وتدور أحداثه فى إطار من التشويق والأكشن، حول أصدقاء خارجين على القانون يمارسون أعمالاً إجرامية، ولكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة.

الفيلم بطولة يسرا، وعمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربينى، وأمينة خليل، تأليف وسام صبرى، وإخراج كريم السبكى.

المنتج أحمد السبكى، قال إن فيلم «شقو» هو بصمة قوية فى السينما المصرية، كونه ينتمى إلى الأفلام ذات الميزانيات الضخمة، وأضاف أن الفيلم يجمع عدداً كبيراً من نجوم الفن، وتم تسهيل كل الإمكانيات ليخرج العمل بشكل مميز يجذب الجمهور.

وقال المخرج كريم العدل إن فريق العمل بذل جهداً كبيراً من أجل إسعاد الجمهور، وبالفعل فيلم «شقو» عمل مختلف، ويجمع عدداً كبيراً من نجوم الفن، وعن التنسيق بينهم قال العدل، الجمهور سيشاهد عملاً مختلفاً، كل الأبطال فيه يقدمون أدواراً مختلفة تماماً عليهم، وتم تنفيذ مشاهد الاكشن فيه بشكل مميز، أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويشاهد فيلماً يليق بالجمهور المصرى.

أيضا عرض «أسود ملون» بطولة بيومى فؤاد، وأحمد فتحى، ورنا رئيس، ومحمد كيلانى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار رومانسى كوميدى، ويجسد بيومى فؤاد شخصية طبيب نفسى متخصص فى العلاقات العاطفية، بينما تؤدى رنا رئيس دور منظمة حفلات زفاف.

وقال المؤلف أحمد عثمان إن العمل يناقش قضايا مهمة بين الرجل والمرأة فى الحياة العصرية بطريقة لطيفة وكوميدية، لأن أفضل شىء هو الضحك على مشاكلنا، وهناك أكثر من مثال يأتى عبر هذه القصص ونرى كيف تنتهى هذه القصص.

وأضاف: «الشخصيات جاءت مستوحاة من مجموعة من أصدقائى، ويمرون بقصص عاطفية ورومانسية تنتهى دائماً بالفشل، وتنتهى قصصهم دائماً بسؤال: لماذا تنتهى علاقاتنا الرومانسية؟ دائماً ما تكون نهاياتهم مأساوية، ومن هنا جاءتنى الفكرة».

وقال: التعاقدات مع الفنانين تمت منذ نحو عام كامل أو أكثر، جلسنا أنا والمنتج والمخرج عدة مرات لرؤية الترشيحات والحديث عن النجوم الذين سنختارهم، والحمد لله اخترنا نخبة من النجوم الذين أحبهم الجمهور، وكانوا مناسبين جداً للأدوار».

وأضاف: «الكواليس بالطبع كانت جميلة، وكان للنجوم حضورهم وأجواؤهم المبهجة، بالإضافة إلى أن الجميع كان يجتهد فى أداء الدور، لكن للأسف تزامن التصوير مع تصوير مسلسل شاملبيون فى بيروت، واضطررت للسفر إلى بيروت لاستكمال كتابة الحلقات هناك، ما حرمنى من الاستمتاع بكل مشاهد الفيلم، لكنه أعجبنى بعد العرض وسعيد جداً بردود فعل الجمهور».