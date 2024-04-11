شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حفل أم كلثوم فى النادى الأهلى بحضور الملك فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ زمن طويل وحفلات "العيد" لها طعم ونكهة خاصة، إذ ارتبطت بكبار نجوم مصر، لإحياء الحفلات فى النوادى الكبيرة، وقد شهد النادى الأهلى العديد والعديد من الحفلات الغنائية فى ليالى الأعياد، والتى كان يحيها كبار نجوم الغناء المصريين.

الناقد الرياضى والكاتب الصحفى الكبير حسن المستكاوى يقول فى كتابه "النادى الأهلى": "منذ نهاية الثلاثينيات، بدأ الملك يحضر حفلة الأوبرا، وكان الأهلى يعد لها بدقة ونظام، وفى 13 مارس 1941 حضر الملك فؤاد حفلة النادى بدار الأوبرا، وقامت فرقة يوسف وهبى بتمثيل رواية بنت مدارس، وكان فى النادى الأهلى لجنة للإدارة الداخلية والحفلات في هذا العام مشكلة بمعرفة مجلس الإدارة، ومكونة من الأساتذة فكرى أباظة، ومصطفى أمين، والدكتور بدوى الشيتى".

وأضاف: "كانت أم كلثوم نجمة حفلات الأهلى فى الأربعينيات والخمسينيات وكانت هى سيدة الغناء، ورغم أن النادى يستفيد بالدخل للصرف على بعض أوجه نشاطه، فإنه كان أحيانا يساهم بهذا الدخل في مشروعات خيرية، مثل مشروع يوم المستشفيات عام 1943، حيث تبرع بدخل حفلة أم كلثوم، بعد استقطاع المصروفات، وكان 200 جنيه، وكان دخل حفلات أم كلثوم يتجاوز الألف جنيه فى الخمسينيات، وكانت تحصل على أجر قدره 500 جنيه فى ذلك الوقت، ونظرا لمكانة الأهلى ومكانة أم كلثوم، كان الملك فاروق يحضر حفلات النادى، وتقول سيدة الغناء العربى فى واحد من أحاديثها الإذاعية ردا على السؤال هل من الممكن أن نعرف أسعد ليلة مرت بك في حياتك الفنية؟".



أم كلثوم

فأجابت أم كلثوم: "الحمد الله وأشكر فضله ونعمته، فقد مر بى فى حياتى كثير من الليالي السعيدة، لكن واحدة من هذه الليالى طغت على كل ما سبقها وهى حين كنت أغنى فى حفلة الإذاعة بالنادي الأهلى ليلة عيد الفطر المبارك، وإذا طلعة الفاروق تشرق على المكان فتشيع فى الجميع فرحة جعلت العيد عيدين".

وتابع المستكاوى: "والواقع أن حضور الملك فاروق لحفلة أم كلثوم بالنادى الأهلى فى سبتمبر عام 1944، كان مفاجأة وقد أقنعه الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين، بحضور هذا الحفل، وكان مصطفى أمين عضوا بالنادى وأحد مسئولى لجنة الحفلات، وفى هذا الوقت كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرًا إلى كل الصحف والمطبوعات الصادرة فى مصر بعدم ذكر اسم الملك أو أخباره، لأن فاروق أثناء الحرب العالمية الثانية كان مواليًا لقوات المحور، ولأن حفل أم كلثوم كان مذاعًا على الهواء بالإذاعة، فقد نجح مصطفى أمين فى إقناع الملك بأن حضوره سوف ينقل على الهواء مباشرة عبر الأثير، وأن ذلك سوف يغيظ الإنجليز".

واستطرد: "عندما دخل الملك إلى النادى الأهلى استقبله الأعضاء بترحاب وبعاصفة من التصفيق، نكاية فى الإنجليز، وتعالت الهتافات باسمه، وشعر الملك فاروق بسعادة غامرة، فكان أن أنعم على أم كلثوم بنيشان الكمال فى هذا الحفل، وقام مصطفى أمين بإبلاغ أم كلثوم في نفس الليلة، وكانت سعادتها بالغة".