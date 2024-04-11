شكرا لقرائتكم خبر عن ‎5 مسلسلات تستحق المشاهدة لو ما تابعتهاش فى زحمة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم رمضان الدرامى مجموعة مسلسلات وبرامج قيمة للغاية من حيث الكم والكيف، ورغم أن جميع المسلسلات التى عرضت على الشاشة تستحق المشاهدة، إلا أنه بالتاكيد لم يستطع كل المشاهدين متابعة جميع الأعمال على مدار الشهر.

وفى هذا التقرير نرصد 5 مسلسلات يُرشح مشاهدتهم إذا فاتتك متابعتها خلال الشهر المبارك، حيث إنها مجموعة مميزة للغاية ما بين التاريخى والفانتازيا والكوميدى والدرامى.

الحشاشين

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل فى إطار تاريخى حول حسن الصباح شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين والذى يطلق عليه أيضًا "سيد قلعة آلموت"، والعمل مأخوذ من أحداث حقيقية فى القرن الـ11، إذ تعد جماعة الحشاشين هى الأخطر والأكثر دموية فى تاريخ البشرية فى ذلك الوقت، والتى استمرت فى عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان.

جودر

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

تدور أحداث مسلسل جودر لـ ياسر جلال، عن شخصية جودر ابن التاجر عمر، وما حدث له ولأخويه، فـ"جودر الصياد" كان بارًا بأمه ومحب لإخوته، ويدخل فى مغامرات تذهب به بعيدًا فى عالم سحرى ملىء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

بابا جه

من بطولة أكرم حسنى، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد، وضيوف الشرف: محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول "هشام" الذى يجد نفسه فى مفترق الطرق بعد استغناء الفندق الذى يعمل لصالحه عنه بسب وباء كورونا، وتبدأ رحلته فى البحث عن عمل جديد لرعاية أسرته فى ظل الظروف الصعبة.

مسلسل إمبراطورية ميم

المسلسل بطولة النجم خالد النبوى وتأليف محمد سليمان عبد المالك عن مجموعة روايات لإحسان عبد القدوس منها "إمبراطورية ميم"، أما الإخراج فيقوم به المخرج محمد سلامة.

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين التي يُكِنُّ لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة، حيث تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

بدون سابق إنذار

بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

تدور أحداث مسلسل "بدون سابق إنذار"، حول "مروان" و"ليلى"، وهما زوجان تنقلب حياتهما رأسًا على عقب، بعد اكتشاف إصابة ابنهما بسرطان الدم.