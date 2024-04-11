هل تنازلت نوال فعلاً عن جنسيّتها الكويتيّة؟  

وضعت الفنانة نوال الكويتية حدًا للإشاعة المغرضة التي طالتها في الساعات الماضية مع انتشار خبر عبر مواقع التواصل يُفيد بأنها تنازلت عن الجنسيّة الكويتية بعدما حصلت على الجنسية السعودية.

نوال التي أزعجتها هذه الاشاعة، سارعت الى وضع حدً لكل من شكّك بولائها لوطنها الحبيب الكويت وقالت في منشور عبر حسابها الخاص على موقع “إكس”: “تزعجني بعض الإشاعات المغرضة وخصوصًا التي تشكّك بولائي لبلدي الحبيب الكويت أدام الله عزّه وحفظ الله حكامه وشعبه اللي أنا منه وهو مني، ولا أسمح لمن يتمادى في هذا الموضوع.”

جمهور نوال دعمها ووقف الى جانبها واستنكر هذه الاشاعة التي تطال قامة كبيرة راقية ورمز من رموز الفن الكويتي، معتبرين انها من الفنانات اللواتي مثلّن بلدهن بأجمل صورة واسمها لوحده كفيل بأن يُسكت الحاقدين الذين يتلطّون خلف هواتفهم ويِطلقون الأحكام والاتّهامات بحق الناس.

على صعيد الحفلات، تجتمع الفنانة نوال الكويتية لأول مرة في دولة الكويت مع الفنان نبيل شعيل في ليلة غنائية إستثنائية ضمن مهرجان “ليلة عمر ٢٠٢٤”، المقرّر إقامتها في الثاني من أيار/مايو القادم في الأرينا كويت بمشاركة المايسترو هاني فرحات.

الجدير ذكره أن نوال الكويتية شاركت في رمضان ٢٠٢٤ بغناء شارة مقدمة مسلسل “الشرار” بطولة الممثلة ريم العبد الله. كما قدّمت شارة مسلسل “صيد العقارب” بطولة الممثلة غادة عبد الرازق.