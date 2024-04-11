شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ.. السلاسة فى الأداء والتعايش الكامل فى مسلسل المعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت سهر الصايغ دور "زمزم" فى مسلسل المعلم، وهو دور يبدو بسيطا وسهلا لكنه فى الحقيقة دور غير تقليدى، قدمته سهر ببراعة وشخصت دور المرأة المصرية التى تهتم ببيتها وتدعم وتساند زوجها فى العديد من المواقف رغم معاناتها وإصابتها بالمرض اللعين.

أبدعت الفنانة سهر الصايغ تمثيلا بأداء سلس وتلقائى فى مسلسل المعلم، ونقلت لنا مشاعر الشخصية التى تقدمها بحرفية كبيرة، وأتذكر لها مشهدا صعبا جدا على أى ممثل تجسيده، وهو معرفتها بإصابتها بمرض السرطان، فالشخصية التى تجسدها حسب أحداث العمل تخبرها الطبيبة بعد إجرائها التحاليل أنها أصيبت بسرطان الدم.

سهر تلقت صدمة الإصابة بهذا المرض اللعين بأداء أشعرنا بالحزن الكبير وتعاطفنا معها لدرجة التصديق بأنها بالفعل مريضة سرطان، فقد نقلت لنا مشاعرها بحرفية شديدة، وكانت عيناها ودموعها خير معبر عن الصدمة التى تلقتها، وحوارها مع ابنها فى مشهد الكورنيش وهى تنصحه بالاعتماد على نفسه حتى فى فتح البسكوت الذى كان يريدها أن تفتحه له مشهد مؤثر جدا أدته ببراعة وعبقرية وإحساس الممثلة الذكية التى تتعايش مع الشخصية بمنتهى التماهى.