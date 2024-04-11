شكرا لقرائتكم خبر عن سيمون فى صيد العقارب الكاريزما الدائمة بمجرد الظهور على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة سيمون في مسلسل "صيد العقارب" شخصية سميحة الأم التى تدافع عن أولادها بكل ما تملك تصل لمرحلة الشراسة، البعض شاهد سيمون مع بداية المسلسل شريرة وخائنة، لكن مع تصاعد الأحداث ومرور الحلقات تكشفت الحقائق، وظهرت المبررات التى فكت طلاسم وألغاز شخصية "سماسم"، والفنانة سيمون تمتلك ملامح محايدة توظفها حسب كل مشهد وكل موقف تتعرض له الشخصية فتمنحه الانفعال المنضبط .

وفى علم التمثيل لدينا نوعان من الممثلين، نوع يحفظ دوره جيدا ويمثل الشخصية المسندة إليه كما هي مكتوبة، ونوع آخر يعيش الشخصية، ويتعايش معها ويصنع لها تاريخا وتفاصيل خاصة، فيصل مع جمهوره لمرحلة صدق فنى تجعلنا كمشاهدين نقتنع بأن تلك الشخصية حقيقية وموجودة فى الواقع، وهكذا فعلت سيمون فقد جسدت المشاعر والأحاسيس بدرجة شديدة من المصداقية.

سيمون في مسلسل "صيد العقارب" من خلال شخصية "سماسم" جعلتنا نعيش داخل الشخصية، وكأنها حقيقية من لحم ودم ولها وجود حقيقى فى الواقع، وووضعت بصمة فى كل مشهد ظهرت فيه، ولغة العيون لديها كانت هى الأساس فى نقل مشاعرها وأحاسيسها بعمق فى الأداء، فنقلت لنا مشاعر الحب والحزن والسعادة والغضب والكراهية والقوة والضعف حسب طبيعة كل مشهد درامي دون أن تبالغ، فهى لديها مقياس داخلى تقيس به مشاعرها فتخرجها بمقدار " دوز" منضبط جدا .

سيمون تضيف تميمة حظ ونجاح فى كل الأعمال التى شاركت فيها من قبل مع نجوم كبار مثل فاتن حمامة وجميل راتب وصلاح السعدنى ومحمد صبحى، وغيرهم الكثير من النجوم، وهنا فى مسلسل "صيد العقارب" تقف أمام رياض الخولى ذلك الفنان المخضرم ندا له فى الأداء ونستمتع كمشاهدين بمباراة فى التمثيل وسيمفونية أداء يحمل كل المصداقية والتعايش مع الشخصية.