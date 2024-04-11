شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يستقبل العيد بحفل أسطورى فى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفل عيد الفطر فى مدينة الجونة أمس وسط حضور جماهيرى كبير، واحتشد الآلاف من جمهور الهضبة ومن بينهم أعداد كبيرة من السياح الأجانب فى الحفل قبل انطلاقه بساعات حيث شهدت المدينة إقبالا كبيرا فى أول أيام عيد الفطر، وصعد الهضبة إلى المسرح على أنغام أغنيته "يا أنا يا لأ" وسط تفاعل كبير من الجمهور الذى ردد معه الأغنية.

حفل عمرو دياب بالجونه



حفل عمرو دياب بالجونه



حفل عمرو دياب بالجونه



حفل عمرو دياب بالجونه

وقدم عمرو دياب على مدار ساعتين مجموعة من أجمل أغنياته وهي ده لو اتساب، بحبه، الحظ، وياه، الكلمة الحلوة، شكرا من هنا لبكرة، يا قمر، الكلام ليك انت، ميدلي قديم، مابتغيبش، يتعلموا، قمرين، ونور العين، العالم الله، وهاتتدلع.

وخلال الحفل قدم النجم الكبير عمرو دياب تحية لعضو فرقته الفنان محمد مدحت، حيث قدمه لعزف الموسيقى التصويرية لمسلسل "أشغال شقة"، والتي وضعها مدحت وذلك فى لفتة جميلة من الهضبة.

كما وجه النجم عمرو دياب التحية للمنتج تامر مرسى وصناع مسلسل "الحشاشين" الذى عرض فى رمضان مشيدا بالمسلسل وجودته الفنية.

ومن ناحية أخرى ضرب الهضبة رقما قياسيا جديدا قبل عيد الفطر، حيث تجاوزت مشاهدات أغنيته "الكلمة الحلوة" 600 مليون مشاهدة خلال شهر رمضان على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث بلغ عدد مشاهداتها 47 مليون مشاهدة على يوتيوب، و7 ملايين و500 ألف على إنستجرام، و129 مليون على فيس بوك، و417 مليونا على تيك توك.