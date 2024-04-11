يسرا تكشف عن أسباب قبولها الظهور في فيلم “شِقّو”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك النجمة المصرية يسرا في موسم عيد الفطر السينمائي هذا العام، من خلال ظهورها كضيف شرف في فيلم “شقو”، الذي يلعب بطولته عدد كبير من النجوم في مقدمتهم عمرو يوسف، وتدور أحداثه في إطار تشويقي وأكشن.

ونجح فيلم “شقو” في أن يتصدّر قائمة إيرادات أفلام العيد، وشغل اهتمامات وحديث الجماهير عبر مواقع التواصل، لا سيما أنّه يضمّ في بطولته عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم يسرا، التي تظهر بشخصية شريرة، فعلى الرغم من صغر مساحة الدور لكنها مؤثرة في بسياق الأحداث، وهو ما كشفت عنه النجمة الكبيرة في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي”، إذ أكّدت أنّها تحمست للمشاركة فيه بسبب قصّته القوية، وفريق العمل الذي وصفته بالمتميز.

وأكّدت يسرا أنّ هناك أعمالاً قوية تفرض نفسها على الممثل، ولا يجد أمامه سوى قبولها نتيجة احترافية تنفيذها، وهو ما وجدته في “شقو”، متمنيةً أن يحظى بإعجاب الجمهور ويحقق النجاح الذي يتناسب مع قوّته والمجهود المبذول فيه.

فيلم “شقو” مأخوذ من رواية “أمير اللصوص” للأديب الأميركي تشاك هوغان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي رومنسى كوميدى، عن مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون، الذين يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى. واحتفل صنّاعه بالعرض الخاص ليلة عيد الفطر.

يشارك عمرو يوسف في بطولته كل من محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وليد فواز، أحمد فهمي الذي يظهر كضيف شرف، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.