تيفاني هاديش تقترح بيع ملابسها الداخلية.. والهدف إنساني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة تيفاني هاديش بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشفت أنّها مستعدة لفعل أي شيء لجمع الأموال لمؤسستها الخيرية التي تعمل على تمكين ودعم وتشجيع الأطفال المتبنين، بما في ذلك بيع ملابسها الداخلية المستعملة.

ونشرت النجمة سلسلة فيديوهات على حسابها الخاص على “إنستغرام” من خلال خاصية “الستوري”، تحدّثت فيها عن جمعيتها الخيرية، مشيرة إلى أنّها تستطيع أن تجمع “الكثير من المال” لمؤسسة She Ready Foundation إذا باعت ملابسها الداخلية.

وقالت النجمة: “يمكنني أن أبيع سراويلي الداخلية. هذا ما يجب أن أفعله. يجب أن أبيع ملابسي الداخلية. فهذا سيجلب مبلغاً كبيراً من المال للمؤسسة”.

وتابعت: “لذا، سأقوم بتنظيف نصف الغرفة. سأقوم فقط بتنظيف الخزانة. سأغسل ملابسي. سأغسل كل ملابسي اليوم. هذا ما سأفعله”.

على إثر الفيديو، واجهت النجمة انتقادات واسعة حيث قال أحدهم: ” إنّها ليست على ما يرام. لا شيء في هذا مضحك. الأمر غريب”، فيما أضاف آخر: “هذا هو السبب الذي يجعل الناس لا يحبونكِ الآن. أنتِ تبالغين جداً”.

وأردف ثالث: ” لقد سجّلت هذا الفيديو وارتأيت أنّه مناسب بما يكفي للنشر. وهذا أمر مقلق”.