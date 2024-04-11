شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يطرح "يا جدع" بتوقيع وليد الراعى ومرسال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية، وتقول كلمات الأغنية:



صدقت عيونو لما

كان واقف وسط لمه

وبنظره من اللي هما

ميل عليا

وقولت طب وماله

وانا حالي زي حاله

والنظرة بعتهاله بس اللي هيا

يا جدع يا جدع

قلبي داب من الوجع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قلبي طمع

يا جدع يا جدع

انا قلبي من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس يا قلبي طمع

جربت وقولت اداري

وكفاية انه في بالي

مش قد الشوق يا غالي

ده كتير عليا

قربت تاني مرة

والضحكة في عينه طله

فاضل علي الحلو نظرة

يقولها ليا

اه يا جدع قلبي داب من الولع

حن يلا بالكلام

حن يلا بالدلع

يا دلع يا دلع

قلبي شافك وسمع

ايوة قلبي صدقك

بس قليي طمع

اه يا جدع قلبي داب من الولع