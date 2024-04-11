شكرا لقرائتكم خبر عن 12.8 مليون جنيه إيرادات اليوم الأول فى موسم عيد الفطر السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الأفلام الخمس المشاركة فى موسم عيد الفطر السينمائى إيرادات اقتربت من الـ13 مليون جنيه فى اليوم الأول وهو 10 أبريل، وجاء فى مقدمة الإيرادات فيلم "شقو" بـ6,858,941 جنيه، وفي المركز الثاني فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بإيرادات 4,032,153 جنيه، وفى المركز الثالث فيلم "ع الماشي" بإيرادات 1,523,278 جنيه، وفي المركز الرابع فيلم "أسود ملون" برصيد 273,114 جنيه، أما فيلم "الحريفة" فيأتي في آخر القائمة برصيد 116,781 جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الموسم في يوم واحد 12,804,267.

فيلم "شقو" يضم عددا كبيرا من النجوم إضافة إلى اعتماده على الأكشن والتشويق، حيث تضم قائمة أبطاله عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، مع ظهور خاص للفنانة يسرا، من تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكى، وفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

أما فيلم "ع الماشى" فهو من بطولة على ربيع، كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبدالله، انتصار، عبدالله مشرف، من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى. فيلم «عالماشى» تدور أحداثه حول هادى هادى عبدالهادى «على ربيع» الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، وفى رحلته يقابل آية سماحة التى تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.