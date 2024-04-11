هاجر أحمد تعلن عن انضمامها لفريق عمل فيلم "أهل الكهف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة هاجر أحمد، عن انضمامها للمشاركة في فيلم "أهل الكهف"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الأضحى 2024.

وتلقت هاجر سؤالا من متابعيها من خلال خاصية "ask me"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" : "مش هتعملي فيلم أو أي حاجة الفترة الجاية دي بإذن الله؟"، لترد: "إن شاء الله فيلم "أهل الكهف" هيكون في صيف 2024 العيد الكبير بإذن الله، متحمسة جدا جدا ومنتظرة بفارغ الصبر".

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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