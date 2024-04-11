شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يطرح أغنية "كله يشير" كلمات وألحان خالد سلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب سمسم شهاب أغنية جديدة بعنوان "كله يشير" على "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، من كلمات وألحان خالد سلطان وتوزيع بلوكة وهندسة صوتية محمد جودة، وكان الفنان سمسم شهاب طرح مؤخراً أغنية بعنوان "شايل الوجع" من كلمات محمد لقلق، ألحان عمرو جمال، توزيع طه الحكيم.

وقال المغنى سمسم شهاب، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، أنا من أسرة بسيطة من محافظة بنى سويف، وكنا 16 أخًا، وهو حال أغلب الأسر فى صعيد مصر، من حيث كثرة الأبناء، ولكن مرتب والدي كان بسيطا وكنا نعيش في ظروف صعبة جدا.

وأضاف سمسم شهاب "أن والده كان يعود من العمل ولا يجد طعاما بالمنزل، ومن هنا جاءت فكرة أن أعمل فى أى شىء وكنت بشيل بلاط ونجار وحداد وأنادي على عربيات والمهم أني أساعد والدي، وأقف بجواره وكنت متفوق دراسيا ولكني اهتميت بالعمل من أجل أسرتي وكنت صغير في السن".

وتابع كان نفسي أكون دكتور ولاعب كورة مثل كابتن علي شحاتة كان لاعب كورة ودكتور وكان مثلي الأعلى، وتعرضت لإصابة قوية كانت سببا في ألا أحقق حلمي أن أكون لاعب كورة في النادي الأهلي، وأنا من عشاقه، واختتمت دراستي بالمرحلة الثانوية والتحقت بمعهد عبد الوهاب قسم أصوات.