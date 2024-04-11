شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كليب أحمد سعد "العيد أهو جه" من قلب العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم النجم أحمد سعد كليب أغنية "العيد أهو جه" من قلب العاصمة الإدارية الجديدة احتفالا بعيد الفطر المبارك، وأبرز الفيديو كليب جمال العاصمة والأماكن والمبانى المبهرة بداخلها والتصميمات المميزة على أحدث طراز.

وظهر أحمد سعد وسط الأطفال بالملابس البيضاء، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع كلوبيكس بوي.

ويستعد النجم أحمد سعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في جولة بأمريكا وكندا، حيث يحيى حفله الأول يوم 20 أبريل المقبل، بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على ستاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا والتي إنتهيت بفوز كرواتيا 4 أهادف مقابل هدفين لمنتخب مصر.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.







مبانى العاصمة



أحمد سعد



