شكرا لقرائتكم خبر عن اتصال خدمة عملاء تنقذ أمير عيد من الانتحار فى مسلسل WATCH IT دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة WATCH IT برومو مسلسل "دواعي السفر"، وشهد البرومو تفاصيل كوميدية، حيث يرد أمير عيد على مكالمة خدمة عملاء تنقذه من الانتحار، حيث كان يحاول الأنتحار لكن المكالمة عطلته عن الأمر.

مسلسل دواعي السفر من أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وهو من بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب، والذى عرض فى موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.