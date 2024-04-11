شكرا لقرائتكم خبر عن منصة WATCH IT تطرح برومو مسلسل دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة WATCH IT برومو مسلسل دواعى السفر، وهو من بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزى، كامل الباشا، وأيمن الشيوى، تأليف وإخراج محمد ناير.

والمسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب، والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.