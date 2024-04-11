شكرا لقرائتكم خبر عن watch it تروج لأحدث أعمالها الأصلية مسلسل إنترفيو تمهيدا لعرضه قريبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة watch it برومو أحدث أعمالها الأصلية مسلسل "إنترفيو"، للفنانة الشابة رنا رئيس تمهيداً لبدء عرض حلقاته خلال الفترة القليلة المقبلة، ونشرت المنصة برومو المسلسل عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "انتظروا مسلسل انترفيو قريباً.. من أعمال WATCHIT الأصلية".

مسلسل "إنترفيو" مكون من 10 حلقات، ويسجل البطولة الأولى للفنانة الشابة رنا رئيس، ويشارك فى بطولة خالد شباط وميدو عادل وديانا هشام وحازم إيهاب ومحمد العمروسي وسارة نور ونور بدر وخالد جواد ومونيكا ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، وإخراج أحمد خالد أمين.