شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ورسالة تغير مصير أمير عيد فى برومو مسلسل منصة WATCH IT دواعى السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت منصة WATCH IT، برومو مسلسل دواعي السفر، وشهد البرومو رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده لكنه يتعرض لحالة أغماء ويسقط على الأرض مما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالأبن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم" وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.



مسلسل دواعي السفر من أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وهو من بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

المسلسل من أعمال منصة WATCH IT الأصلية لينضم لسلسلة مسلسلات المنصة الأصلية وآخرها مسلسل لحظة غضب والذي عرض في موسم رمضان 2024، وعرض حصريا على منصة watch it من خلال 15 حلقة وكان بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

وتدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حسب ما أظهر البرومو الرسمي للعمل، حول يمنى وهي تعمل طباخة في أحد الفنادق الكبرى، يختفى زوجها شريف في ظروف غامضة أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتحاول إيجاده بمساعدة شقيقه مصطفى.