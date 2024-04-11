شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "محارب" و"هوجان" على شاشة الحياة من السبت للأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة الحياة عن عرض مسلسل محارب على شاشتها من السبت إلى الأربعاء وذلك في التاسعة مساء، وهو المسلسل الذي قدم في 30 حلقة بموسم رمضان 2024 ، وهو من بطولة حسن الرداد ويشارك فى بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

فيما تعرض شاشة الحياة أيضا مسلسل "هوجان" من السبت للأربعاء في السادسة مساء، وهو بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، محمد أبو النجا، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور، محمود جمعة، دنيا المصرى، داليدا خليل وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

تدور الأحداث حول "هوجان" الشاب ذو القدرات الخارقة والذى يعمل في المولد باستعراضات الألعاب التي تعتمد على القوة، ويتورط فى مقتل أحد الأشخاص دفاعا عن الشخص الذى رباه، ثم يتورط في سرقة فيلا أحد رجال الأعمال الكبار الذى يستغله بعد ذلك في العمل معه وتظهر بعد ذلك حكاية هوجان وتظهر هويته، وأن والده على قيد الحياة ويكشف الأشخاص الذين أدخلوا والده السجن.