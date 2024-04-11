بالصور.. محمد سامي يقبل زوجته مي عمر خلال احتفالهما بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا احتفالها بعيد الفطر المبارك، إذ نشرت عددا من الصور برفقة زوجها المخرج محمد سامي.

ونشرت "مي" الصور عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت خلالها في لحظات رومانسية مع زوجها محمد سامي.

كما كشفت الصور عن قبلة رومانسية من "سامي" لزوجته ، وعلقت مي: "عيد سعيد عليكم وعلى عائلتكم".

وشاركت مي عمر في موسم دراما رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل"نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول من شهر رمضان.

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