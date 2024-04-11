شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين عن ذكريات العيد: "ماما كانت بتضحك عليا وبتاخد منى العيدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت قناة dmc، رسالة النجمة صابرين بمناسبة عيد الفطر، حيث قالت صابرين: " العيد لمة وفرحة وبركة وفى صلاة العيد تحس إن الشعب كله عارف بعضه، وأنا صغيرة كان نروح الفرن نخبز الكحك وكنت بفرقع بومب وألعب بلى، ولازم نلبس جديد وفاكرة أن ماما كانت بتاخد عديتي وتضحك عليا".

وفى سياق مختلف كشفت الفنانة صابرين كواليس مشاركتها فى مسلسل "مسار إجباري"، حيث قالت، إن المنتجة دينا كُريم رئيس قطاع التوزيع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اتصلت بها وعرضت عليها أن تشارك فى مسلسل "مسار إجباري"، وأن المسلسل هو إنتاج مباشر من الشركة المتحدة، وبالطبع كنت سعيدة أن أشارك بعمل من إنتاج الشركة المتحدة بشكل مباشر، وأرسلت لى حلقات المسلسل حتى أقراها.

وأوضحت الفنانة صابرين، خلال اتصال هاتفى على "تليفزيون الخليج 365"، فى تغطية خاصة من إعداد إسلام شيبة، وتقديم محمد أبو ليلة، أنها وافقت على المشاركة فى مسلسل"مسار إجباري" بعد قراءة 3 حلقات فقط، وذلك بعد أن اعتذرت خلال السنوات الماضية عن أعمال رمضانية عدة لأنها لم تجد أدوار مناسبة لها.