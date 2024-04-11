شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير بعد انتهاء مسلسل الحشاشين: "بجد من المحظوظين انى اشتغلت معاكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الفنان محمد منير، الشكر لقائمين على مسلسل الحشاشين، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خلال بثه فى شهر رمضان المبارك.

وقال محمد منير، عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام": "بعد الانتهاء من مسلسل الحشاشين حابب أشكر كل الناس إللى تعبت بجد عشان العمل يطلع بالشكل كدا"، موجها الشكر لكل القائمين على المسلسل.

وتابع محمد منير: "أنا بجد من المحظوظين انى اشتغلت معاكم وتعرفت عليكم، شكرا لكل فريق الإخراج إللى فعلا مكنش بينام".

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



