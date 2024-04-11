المخابرات السورية تستدعي كادر مسلسل “كسر عضم” المثير للجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علم في دمشق أن أجهزة المخابرات استدعت عددا من أبطال وكادر مسلسل «كسر عضم – السراديب»، الذي عرض في رمضان وأثار تفاعلا كبيرا، للتحقيق.

وأفاد مصدر في نقابة الفنانين السوريين في دمشق أن الممثلين الذين يعيشون في دمشق، مثل الممثل كرم الشعراني، تم استدعاؤهم للتحقيق، إلى جانب المنتج إياد النجار من شركة «كلاكيت» والمخرج كنان اسكندراني.

وأشار المصدر إلى أن مسلسل «كسر عضم-السراديب» لم يحصل على رخصة تصوير أو موافقات أمنية في سوريا، مما دفع الشركة المنتجة إلى تصويره خارج البلاد، بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة ولبنان. وقد وصف المصدر استدعاء كادر «كسر عضم-السراديب” بأنه «لطيف» ولا يشكل اعتقالًا أو توقيفًا رسميًا للمُستدعين.

ويُعرض مسلسل «كسر عضم-السراديب» الجزء الثاني على شاشة تلفزيون سوريا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق، ويتناول قضايا الفساد في النظام السوري عبر مجموعة من الشخصيات المتنوعة والمتنفذة.