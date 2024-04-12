شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ"الخليج 365": فرحانة جدا بالمشاركة فى فيلم "شقو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة يسرا عن سعادتها بالمشاركة فى فيلم "شقو"، وقالت فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنا فرحت جدا لما شوفت الفيلم فى العرض الخاص، وفرحت بالدور جدا وأداء كل أبطال الفيلم الذين ظهروا بشكل مبهر ومختلف، لافتة إلى أن حب فريق العمل ظهر فى العمل.

وأشادت النجمة يسرا بالمخرج كريم السبكى قائلة: واضح موهبته وتمكنه من أدواته كمخرج، وسعدت بالعمل معه جدا، والدور ليس بالكم ولكن بالكيف وأنا سعيدة بدوري الذى أعتبره محوريا في الفيلم.



فيلم شقو

وقد شهد أول أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وإنتاج أحمد السبكى، وفى العرض الخاص للفيلم كانت النجمة يسرا أول الحاضرين ثم حضر النجم عمرو يوسف، كما حضر باقى أبطال الفيلم أمينة خليل ودينا الشربينى، كما حضر ضيوف شرف للفيلم لدعم أبطال الفليم الذى تربطهم علاقة صداقة، حيث حضر المخرج محمد سامى والنجم حسن الرداد والفنان محمد أحمد ماهر، والشاعرة منة عدلى القيعى، والموزع الموسيقى نابلسى والمنتج خالد السبكى.

وطرح المنتج أحمد السبكى البوستر التشويقى لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف الذى يتصدر أول بوستر للفيلم، كما طرح أيضًا بوستر للفنان محمد ممدوح "تايسون"، وصرح السبكى بأن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض نهاية شهر رمضان الجارى.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.