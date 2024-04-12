شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو يوسف يكشف عن كواليس أصعب مشاهد شقو.. استمر 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم عمرو يوسف من خلال حسابه على موقع انستجرام عن كواليس أصعب مشاهد فيلم شقو حيث كتب، "أصعب المشاهد في فيلم شقو استغرقنا 7 أيام لتصوير مقدمة الفيلم ومدتها 7 دقائق".

وكان حقق فيلم "شقو" فى أول أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 7 ملايين جنيه للنجوم عمرو يوسف ومحمد ممدوح فى دور العرض.

يشار إلى أن فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداث فيلم "شقو" فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.