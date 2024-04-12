شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز للمخرج بيتر ميمى: شكرا على الحشاشين عمل غير مسبوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم كريم عبد العزيز رسالة شكر للمخرج بيتر ميمي مخرج مسلسل الحشاشين، والذي نشر صورة كريم وكتب عليها عبر حسابه بموقع انستجرام، سيدنا استاذ كريم عبدالعزيز.. شكرا، ليرد كريم معلقا، "يا حبيبى والله أنا اللى شكرا على هذا العمل الغير مسبوق وعلى كل حاجة.. الف شكر يا دكتور ودايما ناجح ومكسر الدنيا".



كريم عبد العزيز

وكان أشاد المطرب عمرو دياب، بـ مسلسل الحشاشين، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان 2024، حيث قال دياب في حفله الغنائى مساء أمس بالجونة، موجها كلامه لتامر مرسى قائلا: "تامر مرسى أنا بشكرك للمرة التانية والتالتة على مسلسل الحشاشين، أجمد حاجة اتعملت السنة دى وفى كل السنين اللى فاتت، أشكرك".

مسلسل الحشاشين من انتاج الشركة المتحة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال اعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.