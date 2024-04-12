عمرو مصطفى يكشف كواليس علاقته بالراحل عمر سليمان في "Big Time Podcast"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض على قناة "Mbc 1" ومنصة "شاهد" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتطرق "عمرو" عن مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وإثارته الجدل دائمًا بتصريحاته، إلى جانب العديد من الأسرار والخبايا التي كشف عنها لأول مرة.

وكشف "عمرو"عن علاقته المقربة بالراحل عمر سليمان: "طبيعي انك عامل ما شربتش من نيلها 2005، وعامل الأغاني الوطنية دي كلها انك تبقى بتعرف شخصية بالحجم ده في مصر، وبرضو الراحل الفنان محمود عبد العزيز كان يعرف اللواء عمر سليمان عشان أجزاء مسلسل رأفت الهجان، وأنا كمان عندي أجزاء ما شربتش من نيلها وإفريقيا وأغاني كتيرة جدًا".

واستكمل: "كنت في مكتب الراحل عمر سليمان في وقت صعب عدى على مصر، لأن مصر عندي كانت أهم من شغلي ومزيكتي ومن كل حاجة، وهو الوقت ده اللي أنا قررت فيه أن أنا هدعم الوطنيين اللي في بلدي".

وأضاف: "أنا اللي كنت بلم التوكيلات وروحت بنفسي قدمت التوكيلات أنا ومدير مكتبه ساعتها اللي هو الراجل اللي واقف ورا عمر سليمان".

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