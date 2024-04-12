عمرو مصطفى عن أغنية "بشرة خير": "حسيت بنجاحها وأنا بغنيها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

حل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض على قناة "Mbc 1" ومنصة "شاهد" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وتحدث "عمرو" عن مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وإثارته الجدل دائمًا بتصريحاته، إلى جانب العديد من الأسرار والخبايا التي كشف عنها لأول مرة.

وعن كواليس أغنية "بشرة خير"، قال: "أيمن بهجت قمر سمعني الكلمات وفي ثواني كنا عند الموزع وروحت مغنيها وأنا بغنيها أقسم بالله شايف نجاحها، وأنا بقول قوم نادي للصعيدي وابن اخوه البورسعيدي والشباب الإسكندراني اللمة دي لمة رجال".

وأضاف عمرو : "وأنا بغني أول مرة أبقى فرحان وفي أغاني وانت بتغنيها بيبقى فيه بهجة كده، وبعدها قعدنا أنا وأيمن وقلت له تعالى هسمعك الأغنية بصوتي هوريك تأثير الأغنية دي".

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