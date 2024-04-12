شكرا لقرائتكم خبر عن رشا عزت الجزار: مسلسل مليحة تسبب فى إزعاج كبير لإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الكاتبة رشا عزت الجزار مؤلفة مسلسل مليحة، أن تسكين الشخصيات بالمسلسل لم يكن من بداية العمل، قائلة: "قمنا بعمل معسكر مغلق علي أنفسنا لمدة شهرين، نكتب المسلسل ونعدل فيه، وبعد أن أصبح لدينا العديد من الحلقات وتصور كامل للمشروع قدمناه للفنانين، وبالفعل بدأنا في التواصل مع نجوم العمل لعرض الأدوار عليهم، وتشاورنا خلال العمل علي 4 شخصيات، ولكن المخرج أحمد الزغبي كان هو المسئول عن تسكين باقي نجوم العمل، وشاركنا في العمل نجوم من فلسطين والأردن ولبنان.

وأضافت مؤلفة مسلسل "مليحة"، في تصريحات لـ" الخليج 365": "كنا نتوقع أن المسلسل قد يغضب نسبة ما من الكيان الصهيوني المحتل، ولكن لم نكن نتخيل أن يكون هناك حملة اعتراضات كبيرة بهذا الشكل في الإعلام الإسرائيلي، وتطرقهم بشكل كبير في العديد من البرامج، وأنا أعلم أن إسرائيل طوال الـ 15 عاما الماضية، كانت تحاول أن تغير الصورة الذهنية عند شعوب العالم العربي بصفة خاصة، لذلك شاهدنا منصات إسرائيلية كثيرة ناطقة بالعربية، تخاطب الشعوب العربية والوجدان العربي، وبالنسبة أن تقدمي عملا يتحدث عن الشعب الفلسطيني ويدعم القضية والحق الفلسطيني، وتظهري فيه الحقائق، هذا بالنسبة لهم كارثي لأن المسلسل يهدم كل الأفكار المغلوطة التي قدموها خلال السنوات الماضية، وبالتالي المسلسل قد سبب لهم إزعاج كبير جدا".



مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.