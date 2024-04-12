شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامى: نورهان فى الحشاشين الأقرب لقلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة الشابة سارة الشامي، عن سعادتها الكبيرة بأداء شخصية "نورهان" خلال أحداث مسلسل "الحشاشين" للنجم كريم عبد العزيز، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2024، مؤكدة أن شخصية نورهان هي الأقرب لقلبها وأنها فخورة بالمشارة في هذا العمل الكبير والتاريخي الضخم.

وقالت سارة، عبر حسابها على انستجرام: "نورهان كانت من أقرب الشخصيات لقلبي، فرحانة وفخورة جداً إني كنت جزء من عمل كبير زي ده الحمد لله، المهم بقي كل عيد وانتم طيبين ورايقين ومتجمعين وحواليكم كل حبايبكم".



سارة الشامي



مسلسل الحشاشين من انتاج الشركة المتحة للخدمات الإعلامية، وهو المسلسل الذي يعد الإنتاج الأضخم فى رمضان 2024، ونال اعجاب المشاهدين فى مصر والوطن العربى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.





سارة الشامي من كواليس تصوير الحشاشين



سارة الشامي من كواليس تصوير الحشاشين



سارة الشامي من كواليس تصوير الحشاشين



سارة الشامي من كواليس تصوير الحشاشين



سارة الشامي من كواليس تصوير الحشاشين



سارة الشامي من كواليس تصوير الحشاشين