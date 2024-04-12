شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تنتج فيلما جديدا عن لعبة Monopoly والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الممثلة العالمية مارجوت روبى إنتاج فيلمًا روائيًا طويلًا Live Action يعتمد على لعبة Monopoly، وتم الإعلان عن العمل الجديد فى CinemaCon فى لاس فيجاس.

تم التأكيد على أن شركة الإنتاج الخاصة بـ روبى LuckyChap، ستعمل مع شركة الألعاب Hasbro على الفيلم، وستقوم شركة Lionsgate بتطوير الفيلم.

تعد لعبة Monopoly واحدة من أكثر ألعاب الطاولة شعبية في العالم، وقد بيعت منها أكثر من نصف مليار نسخة منذ إنشائها في أوائل القرن العشرين.

في حين أنه لم تتم مشاركة تفاصيل قصة الفيلم بعد، قال آدم فوجلسون، رئيس مجموعة Lionsgate Motion Picture Group، إن LuckyChap لديها "وجهة نظر واضحة" فيما يتعلق بالاتجاه الذى يريدون أن يأخذوا به الفيلم.

وقال فوجيلسن: "لا أستطيع أن أتخيل فريق إنتاج أفضل لهذه العلامة التجارية المحبوبة والمبدعة من LuckyChap، إنهم منتجون استثنائيون يختارون مشاريعهم بفكر ورعاية كبيرين، وسيعملون على مونوبولي بوجهة نظر واضحة، نحن متحمسون للغاية للعمل مع فريق LuckyChap بأكمله على ما نعتقد جميعًا أنه يمكن أن يكون فيلمهم القادم الرائج".

وأضاف زيف فورمان، رئيس قسم الأفلام في شركة Hasbro Entertainment: "باعتبارها واحدة من أكثر الألعاب شهرة في العالم، توفر Monopoly منصة رائعة لفرص رواية القصص، ويسعدنا أن تكون لدينا الرؤية الفريدة لـ LuckyChap وLionsgate إلى جانبنا لجلب هذه القطعة التاريخية من الثقافة الشعبية إلى الشاشة الكبيرة".

وكانت شركة إنتاج روبي أيضًا وراء فيلم Barbie، الذى كان الفيلم الأكثر ربحًا لعام 2023.