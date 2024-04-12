تعرف على طقوس إلهام شاهين في عيد الفطر المبارك



محمد اسماعيل - القاهرة - بدأت الفنانة إلهام شاهين، التحضيرات لمسلسل جديد، من المقرر عرضه العام المقبل، وسيكون خارج موسم دراما رمضان 2025.

وقالت شاهين، ببرنامج "ليالي العيد": "نجاح ألفريدو خلاني أخاف، ولازم أقدم لكم مسلسل بنفس مستوى ألفريدو وأحسن إن شاء الله".

وعن طقوس استقبالها عيد الفطر المبارك، أوضحت: "العائلة كلها بتتجمع عشان نصلي صلاة العيد، وبنروح بعد كده زيارة لماما في المقابر، وبعد كده بنطلع على مكان حلو أنا وأخواتي وأولادهم نتغدى".

وأكدت إلهام، أن ابنة شقيقتها الفنانة إلهام صفي الدين، أحلى شئ في حياتها، قائلة: "إلهام الصغيرة دي أحلى حاجة في الدنيا، وأنا سيبتلها الساحة، كان عندها مسلسلين في رمضان، وجسدت شخصيتها في أعلى نسبة مشاهدة ببراعة شديدة، وكانت مفاجأة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير" .

وأشادت إلهام شاهين، بدور ابنة شقيتها إلهام صفي الدين أيضًا في مسلسل "إمبراطورية ميم" عندما قامت بحلاقة شعرها زيرو ضمن أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها" بتحب الفن أوي وربنا يوفقها".