عمرو مصطفى عن الرئيس الراحل حسني مبارك: "بحبه جدًا وبحب ولاده"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان والملحن عمرو مصطفى ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة ويعرض على قناة "Mbc 1" ومنصة "شاهد" برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

https://www.instagram.com/p/C5olSQABND_/

وعن علاقته بالرئيس الراحل حسني مبارك، قال عمرو: "كنت بحب الرئيس مبارك جدًا وولاده بحبهم جدًا".

تكما طرق "عمرو" خلال الحلقة للحديث عن مشاريعه الغنائية خلال الفترة المقبلة، وعن علاقته بنجوم الوسط الغنائي، وإثارته الجدل دائمًا بتصريحاته، إلى جانب العديد من الأسرار والخبايا التي كشف عنها لأول مرة.

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