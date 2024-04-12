شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد: فيلم" شقو" عجبنى جدا وكريم السبكى مخرج متميز ويسرا بونبوناية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النجم حسن الرداد بفيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ويسرا وإخراج كريم السبكى، قائلا فى تصريح خاص لـ"الخليج 365": عجبنى الفيلم قوى وأبطاله كل واحد مختلف جدا وأنا حرصت على الذهاب إلى العرض الخاص لأشاهد الفيلم وأدعم أصدقائى أبطال الفيلم وعم أحمد السبكى أخويا وحبيبى، مضيفا أن المخرج كريم السبكى كان متمكنا وأظهر قوته فى هذا الفيلم، واختتم تصريحه أن النجمة يسرا كانت بونبوناية الفيلم وأضافت إليه كثيرا.



فيلم شقو

وقد شهد أول أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا وتأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وإنتاج احمد السبكى، وفى العرض الخاص للفيلم كانت النجمة يسرا أول الحاضرين ثم حضر النجم عمرو يوسف، كما حضر باقى أبطال الفيلم أمينة خليل ودينا الشربينى، كما حضر ضيوف شرف للفيلم لدعم أبطال الفليم الذى تربطهم علاقة صداقة، حيث حضر المخرج محمد سامى والنجم حسن الرداد والفنان محمد أحمد ماهر، والشاعرة منة عدلى القيعى، والموزع الموسيقى نابلسى والمنتج خالد السبكى.

وطرح المنتج أحمد السبكى البوستر التشويقى لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف الذى يتصدر أول بوستر للفيلم، كما طرح أيضًا بوستر للفنان محمد ممدوح "تايسون"، وصرح السبكى بأن الفيلم سيتم طرحه بدور العرض نهاية شهر رمضان الجارى.

"شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.