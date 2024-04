شكرا لقرائتكم خبر عن تشويق وإثارة للموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شبكة HBO تريلر رسمى جديد للموسم الثانى من مسلسل House of the Dragon، الذى كشف عن مجموعة جديدة من اللقطات التشويقية للعمل المنتظر.

وذلك بعدما كشفت شبكة HBO عن طرح الموسم الثانى من المسلسل المنتظر House of the Dragon، لأول مرة على HBO/Max يوم 16 يونيو المقبل، وفقا لتقرير جديد، ومن ثم أكد الرئيس التنفيذي لشركة Warner Bros Discover ديفيد زاسلاف خلال مكالمة في 23 فبراير الماضى أن الموسم الثاني سيُعرض لأول مرة في الربع الثاني.

وأكدت شبكة HBO أن 16 ممثلاً سيعيدون أدوارهم في الموسم الثاني من House of the Dragon، وتم استبعاد ثلاثة ممثلين مفضلين لدى المعجبين من الموسم الأول من القائمة كما كان متوقعًا، على الرغم من أن المشجعين كانوا يأملون في عودتهم، ولا تتحدث الشبكة هنا عن الممثلين الذين ماتت شخصياتهم.

سيتكون الموسم الثاني من سلسلة House of the Dragon من ثماني حلقات، أي أقل بحلقتين من الموسم الأول من المسلسل المشتق من السلسلة الأصلية Game of Thrones، وهذا جزء من خطة طويلة المدى للمسلسل، والتي تتضمن عن إعلان شبكة HBO في الإعلان عن موسم ثالث للعمل قبل طرح حلقات الموسم الثانى.وحازت حلقات مسلسلHouse Of The Dragon على متابعة الملايين من حول العالم، منذ طرح أولى حلقات الموسم الأول، الذى تكون من 10 حلقات، طرحت بالتتابع على الشبكة.