شكرا لقرائتكم خبر عن رشا عزت الجزار مؤلفة مسلسل "مليحة": العمل مبنى على وقائع حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكاتبة رشا عزت الجزار مؤلفة مسلسل مليحة، إنها عملت على كتابة المسلسل لمدة 4 أشهر، وكانت المبادرة من الشركة المنتجة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتواصلنا مع بعضنا البعض فى نوفمبر 2023، واتفقنا أن نقدم عمل درامى فى رمضان 2024، نتطرق فيه للقضية الفلسطينية، وبالفعل اشتغلنا على مسلسل "مليحة"، وهو مسلسل مبنى على وقائع حقيقية، وخلال فترة الـ 4 أشهر التى كنت أتولى فيهم الكتابة، كان طاقم العمل بأكمله يعمل على الورق، وبدأنا بالفعل تصوير العمل.

وأوضحت مؤلفة "مليحة" فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن بالفعل فكرة المسلسل كانت مشتركة بيننا جميعا، بداية من شركة الإنتاج، والمخرج، والحقيقة أن الشركة المتحدة هيا التى اقترحت وبادرت بتقديم عمل درامى يتحدث عن القضية الفلسطينية، ويقدم دعم للشعب الفلسطينى الشقيق، وجلسنا نتناقش سويا لفترات طويلة، حتى نصل لأفضل تطور ممكن من الحكاية والسردية، كيف نستطيع أن نحكيها، والفكرة كيف نستطيع أن نقدم ذلك فى عمل درامي.

مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصرى، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.