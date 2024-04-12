بالصور- ابنة بن أفليك وجنيفر غارنر تصدم الجمهور في جنازة جدها العلنيّة بتغيير جنسِها

رحّب بن أفليك وجنيفر غارنر بابنتهما الثانية معًا، سيرافينا روز إليزابيث، في عام ٢٠٠٩. والآن، بعد مرور ١٥ عامًا، تم تقديم المرأة الشابة علنًا على أنها “فين أفليك” في جنازة جدها وليام جون غارنر، حيث تمّ إحياء هذه اللحظة من خلال مشاركة العائلة الإجراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى يتمكن الأصدقاء والعائلة الذين لم يتمكنوا من السفر من مشاركتهم بطريقة ما.

ومع بدء الخطابات، ظهرت على الشاشة الابنة الوسطى للزوجين السابقين وكانت أولى كلماتها: “اسمي فين أفليك”. كما أنها أخبرت الجميع أنها أصبحت الآن غير ثنائية، في لحظة التقطتها الكاميرا أثناء الجنازة في الكنيسة في تشارلستون.

توضح وسائل الإعلام الأميركية أن بن أفليك وجنيفر غارنر يدعمان “فين” في جميع الأوقات وأنهما لم يثيرا أي اعتراض على أطفالهم فيما يتعلق بالطريقة التي يرغبون بها في التعريف عن أنفسهم وتفضيلاتهم الجنسية.

في الواقع، لم تشِد مجموعات LGTBIQ+ بـ “فين” على الشبكات فحسب، بل أشادت أيضًا بإيماءة بن أفليك وجنيفر غارنر، لأنه شيء لا يفعله جميع الآباء.

والحقيقة هي أنه على الرغم من عدم حدوث مثل هذا التغيير علنًا ولم تعلن عن أي شيء، إلا أن تحوّل الابنة الوسطى كان حقيقة لبعض الوقت، حيث كان من الممكن رؤية تطورّها الجسدي في ظهورها العلني.

انفصلت جنيفر غارنر وبن أفليك نهائيًا في عام ٢٠١٨، بعد أكثر من عقد من زواجهما بعد لقائهما في أفلام مثل Daredevil ولدهما ثلاثة أولاد. حاليًا، تزوج المخرج مرة أخرى، وهذه المرة من جنيفر لوبيز، التي استأنف معها قصة حبهما التي بدا أنها انتهت منذ ٢٠ عامًا.