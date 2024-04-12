كارول سماحة تتألق بجمبسوت رائع في حفلها بشرم الشيخ

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا في منطقة شرم الشيخ في مصر، استقبل من خلاله مع جمهورها المصري والعربي، عيد الفطر السعيد.



وشاركت كارول متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور لإطلالتها الرائعة خلال الحفل.

وتألقت كارول في الحفل بإطلالة خطفت فيها الأنظار، إذ ارتدت جمبسوت باللون البيج المائل للبني، من تصميم المصمم فؤاد سركيس. وأكملت كارول إطلالتها بمجوهرات من الذهب الثمين، وانتعلت كارول حذاء كعب عال باللون الذهبي.

ومن الناحية الجمالية، اختارت كارول تسريحة شعر أنيقة، إذ تركت شعرها الطويل منسدلاً على كتفيها، واعتمدت مكياجاً رائعاً يعتمد على الألوان الترابية، ويرتكز على إظهار العيون بطريفة لافتة وإبراز ملامح الوجه.

