شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة.. استكمال معركة الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت المتحدة للخدمات الإعلامية بمسلسل "مليحة" الذى أطلقته الشركة فى شهر رمضان هذا العام معركة الوعى التى تخوضها الشركة منذ نشأتها، وخاصة فيما يساهم فى تعزيز الوعى الوطنى بين مختلف فئات المجتمع، وذلك بعدما نجحت الشركة فى تقديم عدد من الأعمال التى ساهمت فى نشر الوعى ومواجهة التحديات التى تمر بها البلد، ومنها "الاختيار" بأجزائه الثلاثة، و"القاهرة كابول" و"الكتيبة 101"، حيث استطاعت هذه الأعمال إبراز تضحيات قواتنا المسلحة والشرطة وكذلك ترسيخ الحس الوطنى عند المصريين.

مسلسل "مليحة" يدعم القضية الفلسطينية التى هى قضية مصر فى نفس الوقت وعلاقة مصر بالقضية لا تقل أهمية عن أصحاب الأرض أنفسهم، وهذا ممتد عبر الزمن، ودائماً دعمت مصر فلسطين على كل المستويات، حتى جاء الدور على الفن، وذلك بتقديم مسلسل يوثق العدوان الإسرائيلى على فلسطين وقطاع غزة، وذلك بالاعتماد على دور الفن وتأثيره الواسع فى المجتمع وهو ما حدث بالفعل بعد عرض مسلسل "مليحة".

استطاع "مليحة" أن يجعل إعلام الاحتلال الإسرائيلى يتحرك مبكرا ويخصص فى برامجه وقتاً لمناقشة الحلقات وتحليلها بعد ما كشف المسلسل عن حقيقة المجتمع الإسرائيلى، فما كان عليهم سوى اتهام صناع العمل بتعمد تشويه صورة الإسرائيليين فى منطقة الشرق الأوسط، ووصفت العمل الفنى بأنه يتبنى وجهة نظر معينة متجاهلًا وجهة النظر الإسرائيلية الأخرى، وسط قلق من التأثير على الرأى العام العربى والعالمى، فى ظل عرض العمل بالتزامن مع العدوان على غزة الذى يستمر للشهر السادس.

صناع المسلسل حرصوا على تقديم عمل ملحمى يكون مرجعا للأجيال القادمة ويُشارك فى تأسيس وجدانهم وهو ما نجحوا فيه بالمزج بين السردية التاريخية والوثائقية يجانب الدراما، لتعريف الأجيال الجديدة بماهية الصراع ونشأته وجذوره مع تسليط الضوء على ممارسات الاحتلال الإسرائيلى وعمليات تدمير منازل الفلسطينيين وتهجيرهم.

وحرصت الشركة المتحدة على تسخير كل الأمور لصناع المسلسل حتى يخرج بأفضل صورة ممكنه بداية من اختيار الفنانة أصالة لغناء تتر البداية "أصحاب الأرض" مصحوبة بالترويدة الفلسطينية والتى من شأنها تحريك المشاعر والتعاطف تجاه القضية، مع رصد قصص من التاريخ المصرى والفلسطينى قبل كل حلقة ويحكيها جد لحفيده بطريقة سهلة وبسيطة مع عرض الصور والفيديوهات الوثائقية المهمة، وذلك يجعل الرسالة تصل بأسهل وأسرع وقت للمشاهد قبل الدخول ومشاهدة الحلقات.

واختيار الفنانين المشاركين فى البطولة جاء بطريقة واعية للغاية، حيث يجسد دياب دور ضابط بالجيش المصرى وذلك بعدما استطاع فرض اسمه كواحد من الممثلين الموهوبين فى الفترة الأخيرة، مع وجود النجمة ميرفت أمين بدور الأم المصرية، مع اختيار الفنانين العرب الذى كان صائبا للغاية بالاستعانة بالفنانة الفلسطينية سيرين خاس إضافة إلى فنانين من الأردن وذلك يجعل هناك مصداقية أكبر باعتبار أن مصر والأردن أكثر دولتين متداخلتين فى القضية الفلسطينية، كل هذا تحت قيادة المخرج عمرو عرفة صاحب التاريخ المهم فى السينما المصرية.



