شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تهنئ إسعاد يونس بعيد ميلادها: كل سنة وأنتى ألذ ست فى الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة ميرهان حسين الإعلامية إسعاد يونس بمناسبة عيد ميلادها الذى يوافق 12 أبريل، حيث نشرت ميرهان حسين، مجموعة صور تجمعها مع الإعلامية إسعاد يونس، عبر حسابها على موقع إنستجرام، وعلقت عليها: "كل سنة وأنتى طيبة وقمر وألذ ست فى الدنيا".

وفى وقت سابق هنأت النجمة القديرة إسعاد يونس، الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن أحلى ذكريات لها في العيد هو اللبس الجديد وأيضا تجمع سيدات العائلة والجيران لعجن ونقش كحك العيد.

وقالت إسعاد: "أحلى حاجة في العيد اللبس الجديد، وستات العيله والعمارة متجمعين بيعجنوا وينقشوا الكحك والصواني راحه جايه على الأفران ونسرق كام كحكة من على الصينية وناكل المكسور طبعا وهي لسه طالعة من الفرن طازة".