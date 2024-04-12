تفاصيل ما حصل مع نجوم المسلسل التركي “شراب التوت” في مدينة “كان” الفرنسية

تتواصل أصداء الحفل الذي نظمته MIPTV أي “سوق كان الدولية للتلفزيون”، في مدينة “كان” الفرنسية تكريمًا لنجاح المسلسل التركي “شراب التوت”، المسلسل التلفزيوني الأكثر مشاهدة في أمسيات الجمعة.

استطاع نجوم مسلسل “شربات التوت البرّي”، من إنتاج شركة غولد فيلم وإخراج فاروق تورغوت وكتابة كل من ميليس سيفيليك وزينب غور، أن ينسوا تعب التصوير في مدينة “كان” واستمتعوا بوقتهم في الحفل الذي أقيم في فندق مارتينيز، حيث ارتدى باريش كيليج بذّة من توقيع مصمم الأزياء يعقوب شاهين، بينما ارتدت ستّ ممثلات، وهنّ إفريم ألسيا، سبيل تاشتشي أوغلو، سيرين كاراكوتش، موجدي أوزمان، سيلا تورك أوغلو، فيزا سيفيليك، أزياء موقّعة من مصممة الأزياء المشهورة زينب كارتال.

أمضى الممثّلون وقتًا ممتعًا طوال الليل في الحفلة، حيث اعتلت سيلفيا دياس وسيدا مازالتو، العازفتان المنفردتان في فرقة ويتني هيوستن الموسيقية، المسرح وكانت لحظات ممتعة للغاية.

ومن بين التفاصيل البارزة في الحفل، فقد كسرت سيلا تورك أوغلو الجليد بينها وبين شريكها السابق في المسلسل دوغكان غونغور، حيث ان علاقتهما كانت سيئة لفترة من الوقت، فقرّرا الاستمرار في صداقتهما من حيث توقّفا.

في سياق آخر، يقترب مسلسل “شراب التوت” من نهاية الموسم الثاني منه في حال لم يطرأ عليه أي تغييرات، حيث ستُعرض الحلقة الأخيرة منه لهذا الموسم في ٧ حزيران/يونيو القادم. كما تمّ تجديده لموسم ثالث نظرًا للنجاح الكبير للعمل الذي تمّ بيعه إلى ٥٢ دولة حتى الآن.