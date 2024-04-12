فن ومشاهير

مهرجان أسوان لأفلام المرأة يُعلن لجان تحكيم دورته الثامنة

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ياسر رشاد - القاهرة -  

أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن لجان تحكيم الدورة الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل الجاري، وتشهد عرض 76 فيلما ضمن برامج ومسابقات المهرجان المختلفة.

تفاصيل لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

 

 ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين. 

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وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، النجمة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون .

 

 وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة ، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة . أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والممثل والمخرج الفنلندي شيروان حاجي. 

لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر 

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة. 

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ويشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والنجمة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.

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 يذكر أن تونس هي ضيفة شرف الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، وتشهد تنظيم ثلاثة برامج للأفلام القصيرة خارج المسابقة، وهي برنامج للأفلام القصيرة التونسية، وبرنامج للأفلام القصيرة السودانية، وبرنامج للأفلام القصيرة الفلسطينية، وتعقد الدورة المقبلة برعاية وزارتي الثقافة، والسياحة، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وهيئة تنشيط السياحة، وشركة مصر للطيران، وبشراكة وزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد الأوروبي، وهيئة دروسوس، ومؤسسة آكت، ورد ستار، ونقابة السينمائيين، والمركز القومي للسينما.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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