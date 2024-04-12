حفلات عيد الفطر 2024 | حفل رابح صقر في مدينة الدمام ..الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفنان رابح صقر جمهوره، الليلة، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك في السعودية، مع أبرز نجوم الغناء العربي.

موعد بدء حفل رابح صقر في الدمام

تُفتح الأبواب في السابعة مساءً، على مسرح الظهران إكسبوا في مدينة الدمام ويتم الدخول حسب الفئات المحجوزة مسبقًا.

فعاليات عيد الفطر 2024 في السعودية

انطلقت الألعاب النارية احتفالًا بالعيد في مناطق المملكة في تمام التاسعة مساءً، وتستمر عروض الالعاب النارية في مدينة جدة لمدة يومان، كما تتضمن فعاليات العيد عروضًا مسرحية، تضم نخبةً من ممثلي الوطن العربي، حيث سيشهد مسرح محمد العلي في الرياض يوم 14 أبريل مسرحية "الجار" يقدّمها الفنان أحمد العونان وسلطان الفرج والفنانة أميرة محمد والعديد من الممثلين.

كما تشهد مدينة جدة في مسرح كلية البترجي في تاريخ 13 أبريل، مسرحية "الصندوق الأحمر" بطولة الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد والعديد من الممثلين.

وفي هذا السياق، يشهد مسرح الأصالة في مدينة الدمام في تاريخ 14 أبريل مسرحية "عرس الجن"، بطولة كل من عبدالرحمن العقل وحسين المهدي والفنانة هبة الدري والعديد من النجوم.

فيما تتضمن فعاليات العيد ثمانٍ حفلات غنائيةً لأبرز نجوم الغناء الخليجي والعربي في مختلف مدن المملكة، حيث ستشهد مدينة جدة ثاني أيام العيد حفلة الفنان ماجد المهندس في فندق هيلتون، وتقيم الفنانة موضي الشمراني حفلاً غنائياً برفقة الفنان دحوم الطلاسي في ثاني أيام عيد الفطر في مركز الظهران اكسبو بالدمام.

كانت أخر أغنيات رابح صقر من خلال أغنية “طبعًا”، التي حققت أكثر من 6 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها "طبعا احبك انا ومكانك هنا وانت تموت فيني اصلاً قلبي بس لو تدخله ذاب من الوله وتحبني كثير جداً ذوب فيني بعد عيني ياعيني انا انا احبك وقل لقلبك حنا لبعضنا راقي وذوق المستوى راضي ياهوى تشرفنا كثير اهلاً عادي ليلي بسهره مو مني ترى اكحل عيني فيك فضلاً ذوب فيني بعد عيني ياعيني انا انا احبك وقل لقلبك حنا لبعضنا